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Spor Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Sevilla evinde Manchester City’i konuk edecek. Peki, Sevilla maçı hangi kanalda? Manchester City maçı şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:41:00 -
Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sevilla ile Manchester City karşılaşacak. Peki, maç kaç kaç bitti?

Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Sevilla- Manchester City maçı 6 Eylül Salı akşamı oynanacak. TSİ 22.00’de başlayacak maç Exxen’den naklen yayımlanacak.

Sevilla-Manchester City muhtemel 11’ler

Sevilla: Bounou; Navas, Nianzou, Fernando, Acuna; Jordan, Rakitic, Delaney; Lamela, Gomez; En-Nesyri

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish

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