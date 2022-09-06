Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Sevilla evinde Manchester City’i konuk edecek. Peki, Sevilla maçı hangi kanalda? Manchester City maçı şifreli kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sevilla ile Manchester City karşılaşacak. Peki, maç kaç kaç bitti?
Sevilla-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Sevilla- Manchester City maçı 6 Eylül Salı akşamı oynanacak. TSİ 22.00’de başlayacak maç Exxen’den naklen yayımlanacak.
Sevilla-Manchester City muhtemel 11’ler
Sevilla: Bounou; Navas, Nianzou, Fernando, Acuna; Jordan, Rakitic, Delaney; Lamela, Gomez; En-Nesyri
Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish