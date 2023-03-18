Sevilla maçı sonrası Fenerbahçe'ye Batshuayi'den üzücü haber!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Batshuayi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Perşembe günü sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti. İlk maçta 2-0 yenildiği için Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, mücadelede Batshuayi'nin sakatlığı ile sarsıldı.
Sedyeyle gözyaşları içinde sahadan ayrıldı
Sevilla maçının 16. dakikasında rakip yarı alana depar atarken sakatlık geçiren Batshuayi, acı içinde kendisini yere atmıştı. Kasığında problem yaşayan Belçikalı futbolcu, gözyaşlarına hakim olamazken sahayı da sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sevilla maçının ilk yarısında kasık sakatlığı yaşayan ve oyuna devam edemeyen Batshuayi'nin, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıkan Batshuayi, 15 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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