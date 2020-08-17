Sevilla İngiliz devini yıktı
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla ve Manchester'ın final için bir araya geldiği karşılaşmada gülen tarar 2-1'lik skorlar Sevilla oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 yenen Sevilla finale çıktı. UEFA Avrupa Ligi ilk yarı final maçında Sevilla ile Manchester United Almanya'nın Köln kentinde karşı karşıya geldi.
Maça kötü başlayan İspanyol ekibi Sevilla geriye düştüğü karşılaşmada İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 2-1 yenerek final biletini aldı.
Sevilla'nın gollerini 26. dakikada Suso ve 78. dakikada Luuk attı. Manchester United'ın tek golünü dakika 9'da verilen penaltı iel Bruno Fernandes kaydetti.