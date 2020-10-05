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Spor Sevilla Barcelona'ya direndi
Spor

Sevilla Barcelona'ya direndi

La Liga'da sezona 2'de 2 yaparak başlayan Barcelona ile Sevilla arasındaki maçta kazanan çakmazken, maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 03:39:00 -
Sevilla Barcelona'ya direndi

Nefes kesen maçta Sevilla, 8. dakikada Luuk de Jong'un golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.

Barcelona'nın golünü ise Coutinho kaydetti. İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermezken, maç 1-1 son buldu.

Barcelona ve Sevilla puanlarını 7'ye çıkarırken, İspanya Ligi'nde lider Real Madrid, bir maç fazlasıyla 10 puanla lider koltuğunda oturmaya devam ediyor.

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