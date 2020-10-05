Sevilla Barcelona'ya direndi
La Liga'da sezona 2'de 2 yaparak başlayan Barcelona ile Sevilla arasındaki maçta kazanan çakmazken, maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Nefes kesen maçta Sevilla, 8. dakikada Luuk de Jong'un golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.
Barcelona'nın golünü ise Coutinho kaydetti. İki takımın da kalan dakikalardaki çabası sonuç vermezken, maç 1-1 son buldu.
Barcelona ve Sevilla puanlarını 7'ye çıkarırken, İspanya Ligi'nde lider Real Madrid, bir maç fazlasıyla 10 puanla lider koltuğunda oturmaya devam ediyor.