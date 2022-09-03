Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 4.haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak? Peki, Sevilla Barcelona maçı hangi kanalda?
La Liga'nın 4.haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE
Sevilla bu akşam Barcelona'yı konuk edecek. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Carmona, Acuna, Jordan, Fernando, Delaney, Lamela, Mir, Gomez
Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, E Garcia, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Torres