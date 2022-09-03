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Spor Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE
Spor

Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 4.haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak? Peki, Sevilla Barcelona maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:49:00 -
Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE

La Liga'nın 4.haftasında Sevilla ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?

Sevilla-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Sevilla-Barcelona maçı CANLI İZLE

Sevilla bu akşam Barcelona'yı konuk edecek.  Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Maç S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Sevilla: Bono, Navas, Nianzou, Carmona, Acuna, Jordan, Fernando, Delaney, Lamela, Mir, Gomez

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, E Garcia, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Torres

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