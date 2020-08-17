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Spor

Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi finalinde

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:02:30 -
Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi finalinde

ANKARA (AA) - Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaştı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla ile tek şampiyonluğunu 2017'de kazanan Manchester United arasındaki mücadele, Almanya'nın Köln kentinde oynandı.

Hakem Felix Brych, 7. dakikada Rashford'a Sevilla ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını 9. dakikada gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sol kanattan gelişen Sevilla atağında Reguilon'un yerden yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Suso, takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.

Manchester Unitedlı oyuncular, ikinci yarının ilk 10 dakikasında net gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Bounou'yu geçmeyi başaramadı.

Jesus Navas'ın sağdan yaptığı ortada, Manchester United savunmasının altı pas içinde unuttuğu De Jong, 78. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Sevilla 2-1'lik skorla 6. kez adını finale yazdırdı.


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