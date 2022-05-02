Sevilen diziden flaş karar! Duyan resmen şok oldu

TRT1’in 2 Mayıs Pazartesi tarihli yayın akışına bakıldığında Alparslan Büyük Selçuklu projesinin bulunmadığı görüldü. Bu hafta kendi gününde ve saatinde yayınlanmayacak olması Alparslan Büyük Selçuklu hayranlarının aklını kurcaladı. Ramazan Bayramı haftasının teşrif etmesiyle beraber TRT1’den Alparslan Büyük Selçuklu yapımının yayın tarihine dair aldığı karar herkesi şaşırttı. İşte, detaylar...

24. bölümünün 2 Mayıs Pazartesi tarihinde yayına girmesi beklenirken TRT1’in haftalık yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yer almaması kafa karışıklığına sebebiyet verdi. Alparslan Büyük Selçuklu projesinin yayına gireceği günde ve saatte ‘’Bayram Havası’’ adlı Türk sinemasının başlayacağı öğrenildi.

Hal böyle olunca izleyenler hem dizinin neden yayınlanmadığı hem de yeni bölümünün ne zaman başlayacağı bilgisine ulaşmak istiyor. Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle beraber TV kanallarında yayınlanan çeşitli dizi projelerinde görüldüğü gibi Alparslan Büyük Selçuklu dizisine de 1 haftalık ara verileceği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan yayın tarihi ertelenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 9 Mayıs Pazartesi tarihinde ekran macerasına kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Tüm bunların yanı sıra reytinglerde her hafta çok başarılı bir grafik sergileyen ve ihtişamlı prodüksiyonu ile göz dolduran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 30 Mayıs tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.