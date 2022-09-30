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Medya Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi
Medya

Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Sevilay Yılman, Mersin polisevindeki hain saldırıyı değerlendirirken kullandığı ifadelerle tüm tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 22:03:00 - 2022-09-30 22:04:56
Sevilay Yılman'dan skandal ifadeler! Şehide 'zavallı adam', teröristlere 'iki genç kız' dedi

 yeniakit.com.tr 

Sevilay Yılman, Habertürk TV'de Ebru Baki moderatörlüğündeki Para Gündem programına konuk oldu. Programda PKK terör örgütünün üstlendiği Mersin polisevine yönelik düzenlenen hain saldırı da konuşuldu.

Şehit için 'zavallı adam' dedi

Sevilay Yılman, saldırıya ilişkin açıklamasında skandal ifadeler kullandı. Yılman, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polisimiz için "Zavallı adam" dedi.

Teröristler için skandal ifadeler

Saldırıyı düzenleyen hainlerden de bahseden Yılman, PKK'lı teröristler için "iki genç kız" ifadesini kullandı.

Ebru Baki, Yılman'ın sözleri üzerine, 'terörist' diye düzeltmeye gitse de skandal ifadeler büyük tepki çekti.

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