Sevilay Yılman: Sana ne Ayşenur Arslan

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ı hedef aldı.

Arslan, Halk TV canlı yayınında, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) yaptığı tanışma iftarındaki öğrencileri "yer sofrası" üzerinden hadsizce hedefe koydu.

Dindarlara kin kustu!

"Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" diyen Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin." ifadelerini kullanarak İslam'a kin kustu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sevilay Yılman, Ayşenur Arslan'a "Sana ne Ayşenur Arslan! İster yerde yer yemeğini ister yerin altında! Yemek onun mide onun gelenek onun! Yetti artık bu aşağılayıcı, ötekileştirici tavırlarınız!" diyerek seslendi.

Yılman, sözlerinin devamında yer sofrasının bir Anadolu kültürü olduğunu söyleyerek mesajına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer sofrasında olduğu bir fotoğraf karesini de ekledi.