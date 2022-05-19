Sevilay şaşırtmadı! Ahmet Kaya’yı hatırlatıp tepkilerin odağındaki ismi savundu

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi. Konser iptal edildikten sonra sosyal medyada Doğan'ın Kürt olduğu gerekçesiyle sahne almasına izin verilmediği iftirası sosyal medyada yayıldı. Özellikle HDP yanlıları, geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkmaya başladı.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman da o kervana katıldı. Yılman'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

(...)

Yasak sonrası kamuoyunda oluşan tepki sanırım o yasaklamanın perde arkasındaki köhnemiş zihniyetin asabını fena bozdu…

Ki, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Aynur’u itibarsızlaştırmak için adeta seferberlik başlattılar.

Bulmuşlar çözüm süreci yıllarından bir foto…

Aynur’un 2011’de Almanya’da verdiği bir konser salonundan…

Arkasında; “Öcalan’a özgürlük” pankartları, PKK bayrakları filan.

Soktular o fotoğrafı dolaşıma ve “PKK destekçisi, terör destekçisi” ifadeleri eşliğinde Aynur hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıp yasağı savunmaya kalktılar.

Ben şimdi izninizle bu hesapların kullanıcılarına seslenmek istiyorum;

Arkadaşlar… Boşuna kendinizi yormayın.

Çünkü bunu bu defa başarayamacaksınız!

Çünkü Türkiye o eski Türkiye değil!

Ahmet Kaya’nın; ”Kürtçe bir türkü söyleyeceğim. Klip çekecek bir babayiğit arıyorum” dediği o gece yaşadıklarının benzerini hiçbir sanatçı bir daha yaşamayacak bu ülkede.

O dönemler geride kaldı artık.

O gün zamanın ruhu bambaşkaydı ve medyası dahil tüm memlekette yasakçı, faşist bir zihniyet hükümdardı ve bambaşka bir korku sarmıştı insanları.

O yüzden de Ahmet Kaya sahipsiz bırakıldı ama bilinsin isterim…

Artık öyle bir ruh yok!

Aynur gibi dünya çapında karşılığı olan bir sanat güneşini yedirtmeyiz bu defa.

(...)