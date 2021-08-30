Sevilay Öztürk kimdir? Sevilay Öztürk nereli? Sevilay Öztürk kaç yaşında?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı

Sevilay Öztürk kimdir?

Sevilay Öztürk 28 Kasım 2003 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarıştı. Öztürk, iki taraflı uzuv eksikliği de bulunan başarılı milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile memleketindeki bir hastanede tanıştıktan sonra 2010 yılında yüzmeye başladı. 2013 yılında düzenli yüzme egzersizi ile başladı. Ulusal Para yüzme şampiyonasında üç altın ve iki gümüş madalya kazandı.

Haziran 2016'da Berlin'deki 30. Uluslararası Almanya Şampiyonasında uluslararası çıkış yaptı. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı ve ülkesini Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temsil etti. En genç yarışmacı oydu. Herhangi bir madalya almayı başaramadı. O katıldıİtalya'nın Ligurya kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları , 50 m Sırtüstü S5 etkinliğinde altın madalya kazandı.

Öztürk'ün sakatlık yüzme sınıflandırması olan S5 nedeniyle olarak onu uzuv eksikliğine doğum defekti. 1.45 m (4 ft 9 inç) boyundaki Para yüzücü, Kahramanmaraş Belediye A.Ş.'de Ali Uzun tarafından yönetiliyor. At 2019 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda yer Londra , Birleşik Krallık, o 47.35 bir süre ile 50 metre kelebek S5 halinde bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk başarıları

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde mücadele etmişti. Sevilay Öztürk, 44.46'lık derecesiyle ikinci olarak kendisinin ve Türkiye'nin şampiyonadaki ikinci madalyasını kazanmıştı.