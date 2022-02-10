Sevilay bir gitti, pir gitti... HaberTürk'e neler oluyor?

HaberTürk'te köşe yazan Sevilay Yılman, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptığı telefon görüşmesini 13 Aralık 2021 tarihinde köşesine taşıdı. Söz konusu yazı Sevilay Yılman'ın son yazısı oldu.

"Ciner'in sağ kolu" Fatih Altaylı, Yılman'ın Bakan Nebati ile ilgili yazısına tepki göstermişti. Altaylı, "Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. 'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş." demişti.

Sevilay Yılman, o tarihten sonra herhangi bir yazı kaleme almadı. Yılman'ın sessizliği, "Kapının önüne mi kondu?" sorularına neden oldu. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen sorunun da cevapsız kalması kafalarda yeni soru işaretleri doğurdu.

Okurlar, "HaberTürk'e neler oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.