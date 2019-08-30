Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Salih D. (49) ile Melike B. (42) market alışverişi yaptıktan sonra arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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