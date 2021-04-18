Severleri şaşırtmıştı! Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu özür diledi!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Marcus karakterini oynayan Kaan Taşaner seyirciden özür diledi. Marcus karakteri ölünce dizide Marcus’un ikizi Mitras olarak diziye katılınca seyirciler şaşırmıştı. Bunun üzerine yapılan röportajda Kaan Taşaner seyirciden özür diledi.

Taşaner, şu açıklamayı yaptı: “Çok zor, çok hareketli bir haftaydı, çok yoğun ve çok duygusal bir bölümdü. Oyuncu arkadaşlarım bu bölüm özellikle çok iyi performanslar sergilediler. Benim için de onları seyretmek, oynamak kadar keyifli. TT oldu, onu da takip ettik. Dünya listesine de girdi. Pandemiye rağmen, bu şartlarda bizim durmamız gerekli maalesef seyircilerden bunun için özür diledik. Bir hafta yayına giremedik. Şimdi devam ediyoruz, inşallah büyük bir mani olmazsa böyle devam edecek.”