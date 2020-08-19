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Sağlık Severek yediğimiz o besin beyin kanamasına neden oluyormuş!
Sağlık

Severek yediğimiz o besin beyin kanamasına neden oluyormuş!

Tatlıların ve kışın demlenen bitki çaylarının vazgeçilmezi olan tarçın, ile ilgili bilim adamlarından yeni uyarı geldi. Tatlıların üzerine serptiğimiz o lezzetli besini tüketirken daha çok dikkat edilmesi gerekiliyor. Peki tarçının zararları neler ve ne kadar tüketmeliyiz? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:34:00 -
Severek yediğimiz o besin beyin kanamasına neden oluyormuş!

Uzmanlar sık sık tüketilen tarçın hakkında çok önemli uyarılarda bulundu. Şu anda piyasada satışa sunulan tarçınlar, Endonezya ya da Vietnam’dan geliyor. Söz konusu olan tarçınlar dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar ve iç kısımda yer alan maddeyi çıkarmışlar. Dolayısıyla odun kısmı kalmış oluyor. Türkiye daha önceden seylan tarçınını kullanıyordu. Seylan tarçınında ise 0,1 miligram kumarin yer almakta. Bu da sağlık açısından bir zarar teşkil etmiyor.

Yanlış ya da fazla kullanımda beyin kanamasına neden oluyor

İnsanlar günlük yaşantısında kan sulandırıcıya ihtiyaç duyar. Öte yandan kumarinin güçlü bir kan sulandırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat fazla ya da yanlış kullandığınız takdirde hatta eğer kan sulandırıcı kullanan birisiyseniz, çok hafif bir şekilde olsa bile kafanızı vurduğunuz taktirde beyin kanaması geçirebilirsiniz.

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