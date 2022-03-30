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Gündem Sevda Türküsev'den tepki
Gündem

Sevda Türküsev'den tepki

Gazeteci Sevda Türküsev, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Tıp öğrencisinin Türkiye'nin başkenti sorusuna iki joker kullanarak cevap vermesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 00:00:00 -

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tıp öğrencisine Türkiye'nin başkenti sorusu yöneltildi. 2 joker kullanarak cevap verebildi.

Gazeteci Sevda Türküsev, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Tıp öğrencisinin Türkiye'nin başkenti sorusuna iki joker kullanarak cevap vermesini eleştirdi.

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