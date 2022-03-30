Sevda Türküsev'den tepki
Gazeteci Sevda Türküsev, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Tıp öğrencisinin Türkiye'nin başkenti sorusuna iki joker kullanarak cevap vermesini eleştirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tıp öğrencisine Türkiye'nin başkenti sorusu yöneltildi. 2 joker kullanarak cevap verebildi.
Gazeteci Sevda Türküsev, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Tıp öğrencisinin Türkiye'nin başkenti sorusuna iki joker kullanarak cevap vermesini eleştirdi.