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Gündem Sevda Türküsev'den bilgi karmaşasına tepki!
Gündem

Sevda Türküsev'den bilgi karmaşasına tepki!

Gazeteci Sevda Türküsev, Bilim Kurulu üyeleri tarafından aynı konuda farklı görüşlerde yapılan açıklamalara dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:36:00 - 2020-12-10 22:38:14
Sevda Türküsev'den bilgi karmaşasına tepki!

Sağlık Bakanlığı öncülüğündeki Bilim Kurulu üyeleri pandemi sürecinin en başından beri birçok konuda fikir ayrılığı yaşadı. Yaşanan fikir ayrılıkları televizyon ekranlarındaki tartışma programlarına da yansıyınca toplum içinde kafa karışıklıklarına sebep oldu.

Maske takma zorunluluğu da sancılı başlamıştı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında görüş ayrılığı yaşadığı konulardan birisi de maske kullanımıydı. Bazı Bilim Kurulu üyeleri maske kullanmanın faydasız olacağını ifade ederken bazıları ise maskesiz dolaşmama çağrıları yapıyordu. Salgının bulaşma yolları, belirtileri ve tedavi yönteminde yaşanan görüş ayrılıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da fark edilmiş ve Bahçeli şu çağrıyı yapmıştı: "Bilim Kurulu üyeleri arasından bir sözcü tayin edilerek açıklamalar sadece o kişi tarafından yapılsın." Bahçeli'nin bu önerisi karşılık bulmayınca koronavirüs salgını televizyon ekranlarında adeta bir futbol maçı gibi şiddetli bir şekilde tartışılmaya devam etti.

Sevda Türküsev de benzer bir çağrı yaptı

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Gazeteci Sevda Türküsev de "Bilim Kurulu konuşmasa belki halk psikolojik olarak daha rahat edecek. Bence bilim Kurulu'na sessizlik kararı alınmalı. Halka korku salmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Halkı uyarmakla korkutmak arasındaki bilimsel farkı sayın Bilim Kurulu üyelerinin bilmesi gerekir!" dedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'ın tıp profesörü eşi Özlem Kurt Azap tarafından kullanılan, 'Salgın verileri güvenilir değil' yönündeki ifadelerine sert tepki göstermişti.

Ali Karahasanoğlu’ndan Bilim Kurulu üyesinin eşine sert tepki: ‘Veriler şeffaf değil’ derseniz yazıklar olsun
Ali Karahasanoğlu’ndan Bilim Kurulu üyesinin eşine sert tepki: ‘Veriler şeffaf değil’ derseniz yazıklar olsun

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Bilim Kurulu üyesinin eşine sert tepki: ‘Veriler şeffaf değil’ derseniz yazıklar olsun

 

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Yorumlar

Görengöz

Sağlık bakan yardımcılarından biri yada Sağlık bakanlığındaki enformasyondan sorumlu bir genel müdür toplumu aydınlatma ile uğraşmalı ve tek işi de bu olmalıdır. Bu işlerin çok ağızdan ve kafadan etrafa saçılmasını baştan beri anlamadım. Bu konu çok önemli.
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Necmi

bu kadın kimde gazeteci oldu.bu kadın kimde her konuda fikir beyan ediyor. 
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