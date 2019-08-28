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Sevda Türküsev erkek düşmanlarına seslendi: Erkek ve kadın birbirini tamamlamak için vardır

Feminist düşünceyi savunanların eliyle toplumda yaygınlaşan, ‘Kadın, erkekten üstündür!’ söylemine tepki gösteren Sevda Türküsev, “Hep ‘kadına şiddeti’ konuşuyoruz. Bizim asıl yapmamız gereken kadının da insan olduğunu kabullenmektir.” dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
Sevda Türküsev erkek düşmanlarına seslendi: Erkek ve kadın birbirini tamamlamak için vardır

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

AB ve BM destekli projelerle, feminist düşünceyi yaymaya çalışan oluşumlarla, İstanbul Sözleşmesi ve türevi yasalarla yaygınlaştırılmaya çalışılan ‘kadın, erkekten üstündür’ söyleminin yanlışlığına dikkat çeken Gazeteci Yazar Sevda Türküsev, “Eşitlik adalettedir. Erkek veya kadın birbirinden üstün varlıklar değildir, birbirini tamamlayan iki yapıdır. Misalen, Allah erkek ve kadını bir elmanın iki yarısı gibi yaratmıştır. Kadın erkek arasında eşitliği aramaya çalışırsanız bulamazsınız. Erkeğin de, kadının da noksan olduğu noktalar vardır. Bir cins, diğerinden aciz değildir, erkek ve kadın birbirini tamamlamak için vardır.” diye konuştu.

“Mesele, iki cinsin de insan olduğunu kabullenmektir!”

Türküsev, sorunların çözümünde cezaların caydırıcılığını konuşmak yerine sorunu teşkil eden yapıların ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kadın gerçekten özel bir varlık ama o da insan! Kadın ve erkeği aynı insanî değerlerle topluma kazandırmalıyız. Günümüzde erkeğe şiddet uygulayan kadınların olduğuna da şahit oluyoruz. Bu halde sadece kadın oldukları için onların yaptığı şiddet meşru mu? Tabii ki hayır! Aslında yapılması gereken temel şey, şiddet duygusunun her iki cinsteki varlığını vicdan eğitimi ile yok etmektir. Yıllarca kadını aldatan erkekleri konuştuk, şimdi bir sürü aldatan kadın var. Kadın aynı eylemi yaptığında eşitlik mi oluyor? Ya da aldatma olayı meşruluk mu kazanıyor! Hayır, tabii ki kazanmıyor! Mesele bir cinsin bir diğer cinsten üstün olup olmadığını tartışmak değil ikisinin de insan olduğunu kabullenmektir.”

“Kadınlar kendilerini cinsel obje olarak ortaya atıyor!”

Tartışmaların yıllarca erkeklerin kadınları cinsel obje olarak kullandığı üzerinden yürüdüğüne dikkat çeken Türküsev, şöyle konuştu: “Şimdilerde bir sürü kadın kendilerini cinsel obje olarak ortaya atıyorlar. Kadın bunu kendisi yapınca işin içeriği meşrulaşıyor mu; tabii ki hayır! Kadın da erkek gibi hovardalık yapınca konu halloluyor mu? Kız ve erkek çocuklarımıza öncelikli olarak inanç eğitimi,sosyal ahlak ve değerler eğitimi verilmesi lazım. Bugün neyi konuşuyoruz; ‘idam cezasını’ Neden? Çünkü o eğitemediğimiz ve değerlerimizi öğretemediğimiz insanlardan birer cani ortaya çıkıyor. Sonra cezanın niteliğini arttırarak tatmin olmaya çalışıyoruz.

Bir canlı Allah’tan korkmuyorsa onu hiçbir cezayla korkutamazsınız. Cezaların caydırıcılığı önemlidir fakat amacımız ceza içeriğini konuşmak olmamalı!”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
  1. İstanbul
  2. Gazeteci Yazar Sevda Türküsev

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo4 dk önce
    Aynen doğru söylemişsin Sevda hanım, hem kadın, hem erkeğin esas olan birbirlerine, saygılı, seviyeli, sevgi dolu, samimi ve fedakar davranışların ortak nokta olduğu bir kurum olması gerekmektedir.Bunlar yoksa zaten bu birlikteliği sürdürmenin anlamı yoktur.Dostca birleşildiği gibi dostcada ayrılmak gerekir.Selda hanın seni tv proğramlarında görmek istiyoruz.Kendini çok unutturdun.

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