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Gündem Sevan Nişanyan'dan Kemalistleri şoke edecek sözler! Canlı yayında tepki gösterdi
Gündem

Sevan Nişanyan'dan Kemalistleri şoke edecek sözler! Canlı yayında tepki gösterdi

Kemalist tayfanın çok yakından takip ettiği bir isim olan Ermeni Dil Bilimci ve ateist Yazar yazar Sevan Nişanyan'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:52:00 -

Afganistan’da ABD destekli Kabil hükümeti resmen düştü. Ülkede Taliban etkisini arttırıp birçok noktayı ele geçirdi. Türkiye’de ise söz konusu durumdan rahatsız olan bir kitle var. Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti sağlamasının ardından laikçi tayfa ‘Atatürk olmasaydı, Türkiye Taliban olurdu’ gibisinden akılalmaz çıkışlarda bulunuyor.

Kemalist cephenin yakından takip ettiği Ermeni Dil Bilimci ve ateist Yazar yazar Sevan Nişanyan, Youtube kanalındaki canlı yayında kendisine yöneltilen bu soruya cevap verdi.

Nişanyan'a, “'Kemalistlerin bugün sıkça dillendirdiği gibi Atatürk olmasaydı, ülke Taliban olurdu, görüşüne cevabınız nedir?" şeklinde bir soru geldi.

Ünlü yazar ise, "Buna cevabım has...t.rdir. Yani ağzı olan konuşuyor. Bu kadar cahil olan insanların konuşması toplum için zararlıdır" ifadelerini kullandı.

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