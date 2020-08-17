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Ekonomi

Setur'a "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez: - "Yaptığımız çalışmaların Kincentric gibi İK sektörünün önemli markalarından biri tarafından onaylandığını görmek, bizim için hem bir gurur kaynağı oluyor hem de motivasyonumuzu artırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:05:14 -
Setur'a "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Setur, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyaca tanınmış Kincentric'in 50 yılı aşkın süredir çalışanlarla yaptığı ve iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalarla hazırlanan Kincentric Türkiye Best Employers Programı kapsamında, 2019 "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"nü kazandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Best Employers Programı'nda, Kincentric Türkiye'nin veri tabanında bulunan 50 farklı sektör ve 400 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi.

Setur, Kincentric ile birlikte yapılan bağlılık araştırması sonuçlarında, önceki döneme göre çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimini etkileyen diğer iş unsurlarında önemli gelişme gösteren 10 şirket arasında yer alarak "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" almaya hak kazandı.


- "Çalışan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, şunları kaydetti:

"Setur' da insan kaynakları yaklaşımımızın odağına müşteri memnuniyetinin, mutlu çalışanlardan geçtiği felsefesini alıyoruz. Bu bağlamda sektörün tercih edilen işvereni olma hedefiyle uzun yıllardır çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların Kincentric gibi İK sektörünün önemli markalarından biri tarafından onaylandığını görmek, bizim için hem bir gurur kaynağı oluyor hem de motivasyonumuzu artırıyor. Bu ödül ile çalışanlarımıza vermiş olduğumuz değeri kanıtlamanın yanı sıra zorlu dönemlerde bile ekip ruhunu kaybetmemenin önemini vurgulamış olduğumuza inanıyorum. Setur olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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