Setleri bırakan genç sinemacı, yoluna "sera"da devam ediyor

AYDIN (AA) - GÖKHAN DÜZYOL - İstanbul'da bazı film ve dizi setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan 28 yaşındaki Derya Tunçay, mesleğini bırakıp memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine kurduğu serada ejder meyvesi üretimine başladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümünde eğitim gören Derya Tunçay, 2013 yılında, ekonomik nedenlerden dolayı 3. sınıfta okulunu bırakıp film ve dizi setlerinde çalışmaya başladı.

Bir süre kariyerine bu şekilde devam eden Tunçay, geçen yıl şehrin yoğunluğu ve işinin stresinden dolayı memleketi Aydın'a dönmeye karar verdi. Aydın'da tarım sektöründe iş yapmak için girişimde bulunan Tunçay, yaptığı araştırmalar sonrası ejder meyvesi üretimi yapmaya karar verdi.

Bu fikrini annesiyle paylaşan genç girişimci kadın, ailesinden destek görünce ejder meyvesinin nasıl üretildiğinde yönelik İncirliova Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve bölgedeki üreticilerle görüştü.

Genç kadın, kendi birikimi ve annesinin de katkılarıyla İncirliova ilçesinde 1,5 dönümlük sera kurdu. Seranın tüm aşamalarında birlikte çalışan anne-kız, tanesi 15 liraya satılan meyveden ilk yıl 7 bin adet üretmeyi hedefliyor.

Derya Tunçay, AA muhabirine, tadı, görüntüsü ve katma değerinin yüksek olmasının kendisini bu ürünü yetiştirmeye yönelttiğini söyledi.

Meyveye iyi bakıldığı takdirde bitkinin kökünün 30 yıla kadar yaşadığını belirten Tunçay, ürünün soğuk mevsimi sevmediğini, seranın içerideki hava ve nemi buna göre ayarladıklarını dile getirdi.

- "Setlerden buraya gelmek radikal bir karar gerektiriyor"

Film setinden seraya varan yolculuğunun kendisini de şaşırttığını anlatan Tunçay, şöyle devam etti:

"Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Toprakla uğraşmak huzur veriyor. İstanbul hayatını bırakıp buraya gelmek değişik bir duygu. Genelde kamera arkasında olurdum, meyve vasıtasıyla şimdi kameranın önünde oldum. Setlerden buraya gelmek radikal bir karar gerektiriyor. Şu an çok mutluyum. Seramı daha da büyütmek, Aydın'a yayılmasını ve kadın girişimcilere de örnek olmak istiyorum."

- "Böyle daha güzel oldu"

Anne Naciye Tunçay da kızına inandığını ve güvendiğini ifade etti.

Toprağı çok sevdiğini kaydeden Tunçay, "Sağlığım el verdiği sürece kızımın arkasında destek olmaya devam edeceğim. İşlerinin daha da iyi olacağını eminim. Derya, tarlada çok titiz davranıyor. Bitkilerin yetiştirilmesine çok dikkat ediyor. Kızımın mühendis, doktor olmasını istiyordum ama o sinema-televizyon okudu. Sonra da Aydın'a geldi ve çiftçi oldu. Böyle daha güzel oldu." diye konuştu.