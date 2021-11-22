Sesten tam 5 kat hızlı! Çin, ABD’yi titretti

ABD ve Çin gibi süper güçler arasındaki silahlanma yarışında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son hipersonik füze denemelerinde arıza nedeniyle hüsran yaşayan ABD’ye bir soğuk duş etkisi yaratan hamle de Çin’den geldi. Daily Mail’in haberine göre, Çin’in yaptığı son hipersonik füze testi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerini şaşkınlığa uğrattı. Söz konusu testte, Güney Çin Denizi üzerinde ateşlenen bir hipersonik silah, uçuş sırasında ses hızından beş kat hızlı bir füze daha ateşledi. Pentagon yetkilileri, hipersonik hızda ikinci bir füzenin ateşlenmesi şeklindeki teknolojinin hiçbir ülke tarafından ortaya konmadığını vurguladı. Darpa (Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) araştırmacıları, belirli herhangi bir hedefi vurmadan denize inen füzenin amacını da anlamaya çalışıyor.