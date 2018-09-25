Sessiz kalmadı, yüzlerine vurdu! İşte Erdoğan'ın anlattığı BM'nin görmezden geldiği 5 katliam!

Başkan Erdoğan'ın 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasında BM'nin görmezden geldiği Bosna, Ruanda, Somali, Myanmar ve Filistin katliamlarına dikkat çekti. İşte Başkan Erdoğan'ın değindiği BM'nin sessiz kaldığı o katliamlar.

BOSNA SREBRENİTSA KATLİAMI

Srebrenitsa Katliamı 11 Temmuz 1995 günü yapılmıştır Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları ve vahşeti hala yaşayanların ve tanık olanların kanını dondurdu. Srebrenitsa Katliamı Bosna'da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biridir. Bosna katliamı olarak da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından hunharca öldürüldü. Ölenlere ait günümüzde hala yeni mezarlar çıkan Srebrenitsa'da acı hala devam ediyor. Geçtiğimiz sene anma gününde 18 yaşına girmemiş 18 kişi ile 75 yaşında bir dedenin oğlu ve torunuyla toprağa verilmesi, acının hala devam ettiğini ve yapılan katliamın ne denli büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.

RUANDA KATLİAMI

1994 yılında bütün dünyanın gözü önünde Afrika'nın küçük bir ülkesi olan Ruanda'da iç savaş nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi öldürüldü, 2 milyon kişi göç etmek zorunda bırakıldı. Dünyanın gözü önünde işlenen bu cinayetlere kimse zamanında müdahale etmemiş ve sorumluluğunu almadı. Yakın tarihte gerçekleşen bu soykırıma, sözde medeni olarak görünen Avrupa ve Birleşmiş Milletler insan hakları komisyonunun, olaylar karşısında ne kadar duyarsız olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Zaten Avrupa için insan hakları söz konusu olunca, Afrika'daki insan hakları tarih boyunca unutuldu.

SOMALİ

Somali'de her gün yüzlerce insan işkenceye maruz kalırken, yüzlercesi de katlediliyor. Afrika'nın boynuzunda gerçekleşen sessiz katliam, İslam dünyası dahil dünya gündeminin çok uzağında.

Guantanamo gibi onlarca kampın kurulduğu Somali, Kenya ve Etiyopya'da, ajanlar tarafından hücrelere yerleştirilen Somalileri işkenceyle sorgulanıyor.

MYANMAR

Dünyanın gözü önünde yüz binlerce insanın evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldığı Myanmar'da, bir ayda 6 bin 700 Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü bildiriliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, ordunun operasyonlar başlattığı Arakan eyaletinde katliam yaşandığını açıkladı. 9 bin sivil yaşamını yitirdi, bu kişilerden en az 6 bin 700'ü şiddet olaylarına kurban gitti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre yaşamını yitiren yaklaşık 7 bin kişiden yüzde 69'u vurularak, yüzde 9'u yakılarak, yüzde 5'i dövülerek öldürüldü.

MYANMAR'DA KAÇ MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Köyleri tamamen yakılan bölge sakinlerinin binlercesi katledildi.

Myanmar ordu birlikleri ve milislerin saldırılarına hedef olan 300'e yakın köy haritadan silindi.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

FİLİSTİN

İnsan hakları örgütü B'Tselem, kuruluşunun 20. yılında, 1989-2009 yılları arasında derlediği verilere göre yaşanan çatışmalarda 7 bin 398 Filistinli ve 1483 İsraillinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Örgüt verilerine göre, İsrail güvenlik güçleri, en az 1537'si çocuk 7 bin 398 Filistinliyi öldürdü. 2009, en fazla Filistinlinin öldüğü yıl olarak kayda geçirildi. B'Tselem'e göre, 315'i çocuk olmak üzere 1033 Filistinli öldü. Bu ölümlerin çoğu, Gazze'deki operasyon sırasında meydana geldi. 2009 yılından bu yana İsrail güvenlik güçleri Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.