Sessiz İstila haa! Ümit Özdağ'ı yerin dibine sokan sözler

İnsanlık için adeta yaşam umudu olan Türkiye, dinlerine ve ırklarına bakmadan insanlığa kucak açıyor.

Türkiye'yi karıştırmak için her türlü oyunu çeviren muhaliflerin yeni hedefi ise, savaştan kaçan sığınmacılar oldu.

İnsanlıktan uzak filme sponsor oldu!

Son olarak göçmen vatandaşlara yönelik ırkçı tutumuyla gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akıl sınırlarını zorlayan ve insanlığı ayaklar altına alan Sessiz İstila filminin siparişini verip sponsoru oldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Ukraynalılara sesini çıkarmayan sadece Müslüman oldukları Suriyeli, Afganistanlı ve Pakistanlı mazlumlara dil uzatan Özdağ'ı yerin dibine sokan ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun gözünü ırkçılıkla karartan Ümit Özdağ için söylediklerinden öne çıkanlar:

"Ümit Özdağ böyle bir filme para verip sponsor olduysa derdine Türk milletçiliğiyse; ben isterim ki 1920 sonrasında Türkiye'nin götürülmek istendiği yöne de itirazı olsun.

Mesela Latin harfleri kabul edildi. Filmde de Arapça resmi dil olacakmış gibi görüntü veriliyor.

2043 İstanbul'undan hayali görüntüler veriyorlar. Yani İstanbul'da 2 tane Suriyeli varsa 1 tane Türkiye vatandaşı var. Türkiye vatandaşı da sokaktan geçemeyecek kadar azalmış durumda.

Ben şimdi bunun sponsoru olan Ümit Özdağ'a diyordum, Senin yüzyıllar boyu kullandığın Osmanlı'nın harfleri kaldırılıp Haçlı'nın Latin alfabesi alındığı zaman ki değişimi sponsoru olma biz olalım sen destekle. Sen sadece 'ben de destekliyorum' de. Böyle bir 'alfabe devrimi' diyerek yapılan değişikliğe itiraz edelim. 'Bu sessiz istiladır' diyelim. Haçlı'nın istilasıdır. Haçlılar geldiler, Anadolu'yu işgal etmek istediler. Biz onların hepsini gömdük. Ama dönüp baktığımız zaman adamlar bizim alfabemizi değiştirdiler. Bizim Osmanlı'da Türkiye'de kullandığımız kanunları bir baktık ki Lozan'da söz vermişiz İtalya'dan Almanya'dan almışız. Yav ne oluyoruz, ne istiladır.

Bizim kendi hukukumuz yok mu, örfümüz yok mu? diye biz isyan etmeliydik. Bugün bari gerçeği haykıralım demesi lazım Ümit Özdağ'ın. Yoksa biz Avrupalıları denize dökmüşüz. Ama kanunları, kıyafeti ve alfabelerini her şeyini almışız. O sessiz istila olmuyor, o çağdaşlık oluyor. Japonya ve Çin alfasinden taviz verdi mi?"