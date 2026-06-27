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Gündem Ormanları birer birer kül oluyor: Komşu cayır cayır yanıyor
Gündem

Ormanları birer birer kül oluyor: Komşu cayır cayır yanıyor

Yeniakit Publisher
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Ormanları birer birer kül oluyor: Komşu cayır cayır yanıyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, İnebahtı ili yakınlarındaki Kato Mamulada bölgesinde, Volos ilinin Kalon Neron bölgesi yakınlarında ve Viotia ilinin Agios Vasilios ile Petra bölgesinde çıkan yangınlar tahliyelere yol açtı. Uzmanlar, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Atina, Viotia, Orta Yunanistan, Eğriboz Adası, Mora Yarımadası ve Doğu Ege'de yangın riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, İnebahtı ili yakınlarındaki Kato Mamulada bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Volos ilinin Kalon Neron bölgesi yakınlarında çıkan yangında ise bölgedeki kuru otlar ve zeytin ağaçları alev aldı.

Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Viotia'nın Petra bölgesinde çıkan bir başka yangın nedeniyle bölge tahliye edildi.

Bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderilen uyarıda, Petra bölgesinin tahliye edilmesi ve Livadia bölgesine gidilmesi istendi.

Tüm yangınlar için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Uzmanlar, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle Atina, Viotia, Orta Yunanistan, Eğriboz Adası, Mora Yarımadası ve Doğu Ege'de yangın riskinin yüksek olduğunu belirtti.

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