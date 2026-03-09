Sessiz ilerliyor, fark edilmiyor! Bu durum işitme kaybına yol açıyor

Çocukluk çağında sessiz ilerleyen bazı kulak hastalıkları, fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi’nden Op. Dr. Elşen Mehmetoğlu, hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Risk faktörleri neler?

Kulağın dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirterek, orta kulakta sıvı birikmesinin orta kulakta geliştiğini belirten Dr. Mehmetoğlu, “Orta kulağın genizle bağlantısını sağlayan östaki borusu bu hastalıkta kritik rol oynuyor. Çocuklarda östaki borusu erişkinlere göre daha kısa ve daha yataydır. Bu anatomik yapı, orta kulakta sıvı birikmesini kolaylaştırır. Hastalığın nedenleri arasında sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, daha önce yaşanan kulak enfeksiyonları, büyümüş geniz eti ve mide içeriğinin yukarı kaçması olarak bilinen reflü yer alıyor. Özellikle kış aylarında hastalığı daha sık görüyoruz. Sigara dumanına maruz kalmak da önemli bir risk faktörüdür” dedi.

En önemli belirti nedir?

Orta kulakta sıvı birikmesinin en belirgin belirtisinin işitme kaybı olduğunu vurgulayan Dr. Mehmetoğlu, “Bu durum çocuklarda konuşma ve dil gelişimini geciktirebilir. İşitme azalmasına bağlı olarak okul çağındaki çocuklarda ders başarısında düşüş ve davranışsal sorunlar yaşanabilir. Hastalığın çoğu zaman ağrı yapmadığı için aileler tarafından geç fark ediliyor. Tanı çoğu zaman kulak muayenesiyle konuluyor. 10 gün antibiyotik kullanımı yeterlidir. Geçmeyen durumlarda antibiyotik kullanımının devam edilmesinin faydası çalışmalarda gösterilmemiştir. Özellikle viralenfeksiyonlara bağlı durumlarda antibiyotik başlanmasına gerek yoktur. Orta kulakta sıvı birikmesi ile birlikte alerjik durum da varsa antihistaminik ilaçlar, dekonjestanlar ve steroidli burun spreyleri kullanılır” ifadelerini kullandı.

Cerrahi işlem gerekli mi?

Medikal tedaviye rağmen sıvının uzun süre devam ettiği, işitme kaybının arttığı ve kulak zarında yapısal değişikliklerin başladığı hastalarda cerrahi tedavinin gündeme geldiğini belirten Dr. Mehmetoğlu, bu durumda kulak zarına ventilasyon tüpü yerleştirildiğini ifade etti. Kısa süren ve genel anestezi altında yapılan bu işlemin, çocukların işitme ve gelişim sürecini korumada önemli rol oynadığını söyledi.