Sesli kitaba talep 2.5 kat arttı
Karantina süreci sesli kitap pazarını hareketlendirdi.
Sesli kitap platformu Audioteka'nın Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, koronavirüs salgın günlerinde sesli kitaba olan talebin 2.5 kat arttığını açıkladı.
Karantina süreci sesli kitap pazarını hareketlendirdi.
Sesli kitap platformu Audioteka'nın Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, koronavirüs salgın günlerinde sesli kitaba olan talebin 2.5 kat arttığını açıkladı.
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