  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sesli kitaba talep 2.5 kat arttı

Karantina süreci sesli kitap pazarını hareketlendirdi.

2020-04-29 05:35:00 -
Sesli kitaba talep 2.5 kat arttı

Sesli kitap platformu Audioteka'nın Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Okan Oğuz, koronavirüs salgın günlerinde sesli kitaba olan talebin 2.5 kat arttığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı