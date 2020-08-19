"Sesinizi duyduk" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müjdeyi verdi: Beşiktaş'ın PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK ile yapacağı maçla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı sonrası Trabzonspor'un yerine bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ülkemizi Beşiktaş temsil edecek.
Böylece siyah beyazlı ekip, Yunanistan takımlarından PAOK ile karşılaşacak. Kritik mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak.
Bakan müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Avrupa arenasındaki önemli karşılaşma ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporseverlere müjdeyi verdi.
Bakan Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yerdi:
"Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum."