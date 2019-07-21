0553 313 94 23

Ses kayıtları ortaya çıkardı: Acele kopun gelin!

15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan eski yarbay Muharrem Demirkale'nin ses kayıtları, "darbe girişiminde bulunmadığı" savunmasını çürüttü. Ses kayıtlarında ismi bilinmeyen bir kişinin "Komutanım hediyeler tamam" dediği, Demirkale'nin ise, "Aslansınız abicim" dediği konuşma dikkat çekti. Ayrıca konuşmalarda Demirkale, "emir komuta" diyerek, "Acele gelin" talimatı veriyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:19
Ses kayıtları ortaya çıkardı: Acele kopun gelin!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın dosyasına eklenen eski yarbay Muharrem Demirkale'nin ses kayıtları, "terör saldırısı üzerine jandarma karargahına gittiği" ve "darbe girişiminde bulunmadığı" savunmasını çürüttü.

AA muhabiri, darbe sanığı eski yarbay Muharrem Demirkale'nin, 15 Temmuz 2016'da, WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kayıtlarına ulaştı.

Dava dosyasına eklenen kayıtlar, aynı zamanda Hrant Dink cinayeti davasında da yargılanan Demirkale'nin, mahkemede, darbeden haberdar olmadığı yönündeki savunmalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Kayıtlara göre Demirkale, darbe girişiminin başladığı saatlerde WhatsApp programı üzerinden sesli mesaj gönderdiği kişilere silahlı halde Jandarma Genel Komutanlığına gelmeleri talimatını verdi.

Demirkale'nin çağrısına olumlu cevap veren görüşme yaptığı kişilerden biri de karargaha gelecek olanlara neredeyse bütün darbe sanıklarının bahanesi olan "Faaliyet için geldik" yalanını söyleyerek, kışlaya girmeleri telkininde bulundu.

Daha önce 15 Temmuz akşamı uzun namlulu silahla atış yaptığı tespit edilen sanık Demirkale'nin, Özkan adındaki kişiye seslendiği kayıtlar şu şekilde:

"Demirkale: Özkan abicim hemen ekibini topla, hemen ekibini topla. Genel Komutanlık karargahına intikal edeceksiniz ama ben sana söyleyeceğim, topladıktan sonra beni ara.

Özkan: Komutanım tamamdır, daha henüz görüşemedim arkadaşlarla ama bir 10 dakika sonra buluşacağım. Ondan sonra ben size haber veririm, tamam.

Demirkale: Abicim yanına herkes silahlarını filan alsın tamam mı, hemen Genel Komutanlık karargahına alın. Hadi görüşürüz abicim.

Bilinmeyen kişi: Karargahın oraya geliyorsunuz, 'Faaliyet için geldik' diyorsunuz.

Demirkale: Abicim bekliyoruz sizi. Abicim biraz çabuk olun ya, biraz çabuk olun. Abicim siz ne taraftasınız?"

"Acele kopun gelin"

Demirkale'nin "darbe" için karargaha çağırdığı Veli isimli kişi ile diyaloğu ise şöyle:

"Bilinmeyen kişi: Komutanım hediyeler 20.00'den sonra mı alınacaktı?

Demirkale: 8'den sonra, 8'den sonra.

Bilinmeyen kişi: Komutanım hediyeler de tamam.

Demirkale: Aslansınız abicim ya maşallah, hadi görüşürüz.

Demirkale: Veli hemen ekibini topla, hemen ekibini topla abicim bana haber ver. Çabuk.

Veli: Komutanım yeni ekiple buluşmaya gidiyorum, 15-20 dakika sonra geç olur mu?

Demirkale: Veli, ekibini topluyorsun Genel Komutanlık karargahı var Beştepe'ye, oraya geliyorsun abim, çok acele.

Veli: Komutanım 3 arkadaş (AVM'de) bekliyecekler beni, ben diğerleriyle daha buluşamadım. Onlarla bir 5-10 dakikaya kadar buluşma sağlayacağım bir sorun olmazsa. Eğer buluşamazsam direkt arkadaşları alıp dediğiniz gibi karargaha geliyorum ben.

Demirkale: Yani hepsiyle toplu buluşamayacaksan zaten esprisi yok.

Demirkale: Abim acele kopun gelin siz, hadi, acele kopun gelin. Onlar da arkadan gelirse gelir.

Demirkale: Karargahın kapısına geliyorsunuz direkt, 'Faaliyet için geldik' diyorsunuz. O kadar.

Demirkale: Tamam abicim acele edin. Emir komuta o şekilde bildirildi, bilginiz olsun.

Demirkale: Neredesiniz abim...

Veli: Komutanım bu diğer arkadaşlarla buluşma sağlayamadık, gelmediler. Ben şimdi 3 arkadaşı (AVM'nin) oradan alıp karargaha geliyorum. Şu anda yoldayım, herhalde bir 15-20 dakikaya geliriz.

Demirkale: Abicim onlar telefon açarsınız öyle gelirler tamam mı? Siz basın gelin.

Veli: Öyle yaptık zaten komutanım. Onlar direkt gelecekler, söyledim ben. Göreve, 'Faaliyet için geliyoruz.' diye gelecekler, o şekilde. Ben diğerlerini alıp geliyorum.

Veli: Komutanım biz geldik içeri girdik. Siz neredesiniz?

Demirkale: Saraya bakan taraftaki nizamiyedeyim ben."

10 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi 

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasının sanığı Demirkale, mahkemedeki ilk savunmasında "terör saldırısı üzerine jandarma karargahına gittiğini" ve "darbe girişiminde bulunmadığını" ifade etmişti.

Davanın 9 Temmuz 2019'daki duruşmasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada Demirkale'nin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan bir, 9 kişiyi de "kasten öldürmek" suçundan 9 kez olmak üzere toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.

Muharrem Demirkale, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin İstanbul'da görülen davanın da sanıkları arasında yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:19
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ses kaydı
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. 15 Temmuz
  7. muharrem demirkale
  8. GÜNCEL Haberleri
  9. Fetullahçı Terör Örgütü
  10. 15 Temmuz darbe girişimi
  11. Hrant Dink cinayeti davası
  12. Jandarma Genel Komutanlığı
  13. Hrant Dink

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hakimiyetimizi Türkiye'nin desteğiyle dünyaya duyuracağız'
    1. 'Hakimiyetimizi Türkiye'nin desteğiyle..
    2. Zehir tacirlerinden 3’ü tutuklandı
    3. Galatasaray'a Falcao müjdesi! Zordalar
    4. (Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs..
    5. Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında..
    6. Ses kayıtları ortaya çıkardı: Acele..
    7. Kaçırılan 4 Türk için operasyon..
    8. "Yazımda Kardeşlik Var" projesi..
    9. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için..
    10. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’tan..
    11. Kırıkkale’de ev yangını
    12. Başkan Sarıkurt, Zafer Mahallesi..
    13. Açlık grevindeki Filistinli..
    14. Kanlıca 4. Yoğurt Festivali renkli..
    15. Eğirdir Gölü kıyısında korkutan..
    16. Kocaeli'de hırsızlık iddiası
    17. Sokak hayvanları yararına yapılan..
    18. Çorum Belediyesi Karakucak Güreşleri
    19. Otomobil takla attı: 1 Yaralı
    20. Bartın'da gölde boğulan 2 kuzen..
    21. Malatyalılar İstanbul’da kültürlerini..
    22. "2. Erzurum Türk Oyunları"
    23. Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin..
    24. Antalyaspor'un yeni sezon formaları..
    25. SP Liderinden Süleyman Arif Emre mesajı
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süleyman..
    27. Düzce’de evlerini sel basan aile 3..
    28. Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer..
    29. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu..
    30. Etiyopya'nın güneyindeki gösterilerde..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci