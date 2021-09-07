Ses kaydı bomba etkisi yapmıştı! Necati Şaşmaz cephesinden ilk açıklama

Oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu ses kaydında Şaşmaz'ın kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği ileri sürüldü.

"Ben maalesef seçildim"

Şaşmaz'ın kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor. Şaşmaz'ın söylediklerini pek tasvip etmediği gözlenen kuzeni ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunuyor.

"Ses kaydı gerçekdışı"

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Basın açıklamasında, "Bu kayıt mahkeme doyasında sunuldu. Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş gerçek dışı bir kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz" denildi.