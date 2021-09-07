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Medya Ses kaydı bomba etkisi yapmıştı! Necati Şaşmaz cephesinden ilk açıklama
Medya

Ses kaydı bomba etkisi yapmıştı! Necati Şaşmaz cephesinden ilk açıklama

Türk dizi tarihinin efsanesi olarak nitelendirilen Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydı ortaya çıkmış ve oyuncunun babasının kuzenine seçilmiş insan olduğunu anlatarak "Ben maalesef seçildim" dediği iddia edildi. Ses kaydının ardından açıklama yapan Şaşmaz'ın avukatı, "Biz bunun gerçek dışı kayıt olduğunu belirtti. Bu kaydı kabul etmiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 12:35:00 -
Ses kaydı bomba etkisi yapmıştı! Necati Şaşmaz cephesinden ilk açıklama

Oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu ses kaydında Şaşmaz'ın kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği ileri sürüldü.

"Ben maalesef seçildim"

Şaşmaz'ın kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor. Şaşmaz'ın söylediklerini pek tasvip etmediği gözlenen kuzeni ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunuyor.

"Ses kaydı gerçekdışı"

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Basın açıklamasında, "Bu kayıt mahkeme doyasında sunuldu. Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş gerçek dışı bir kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz" denildi.

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