  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ses hızından 9 kat daha hızlı! Zirkon dünyaya böyle korku saldı
Dünya

Ses hızından 9 kat daha hızlı! Zirkon dünyaya böyle korku saldı

Rusya'nın 'durdurulamaz' olarak nitelendirdiği ses hızından 9 kat daha hızlı Zirkon hipersonik füzelerinin test lansmanı Beyaz Deniz'de gerçekleşti. Konu hakkına açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı yapılan test atışlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:35:00 -
Ses hızından 9 kat daha hızlı! Zirkon dünyaya böyle korku saldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik füzeleri hakkına önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlığın gazetecilere verdiği demeçte, Zirkon hipersonik füzesinin yeni testinin başarıyla tamamladığı açıklandı. Rusya iki hafta önce de söz konusu füzelerin çevrimiçi testlerinde başarı sağlamıştı. Dengeleri değiştirecek olan Zirkon füzeleri sesten 9 kat daha hızlı ve menzili bin kilometrenin üzerinde. Rusya bu füzeleri deniz kuvvetlerinde yer alan savaş gemilerine ve denizaltlarına entegre etmeyi planlıyor.

Seri üretimi geçildi

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan açıklamada Zirkon füzesinin, seri üretimine başlandığı bildirilmişti. Savunma sanayisinden kaynaklar ise 'Zirkon'un seri üretimi yapılıyor. Aynı zamanda devlet testleri de devam edecek.' açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Kasım'da Zirkon hipersonik seyir füzesinin denemelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve gelecek yıldan itibaren Rus Donanması için gelmeye başlayacaklarını söylemişti. Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, 18 Kasım'da Putin'e, Beyaz Deniz'de bir Zirkon hipersonik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirilmişti.

Ses hızının tam 9 katı

Zirkon çok amaçlı hipersonik füze, deniz ve kara hedeflerini vurmak üzere tasarlandı. Putin daha önce, Mach 9'da (ses hızının dokuz katı) seyredebilen ve 1.000 km'nin üzerindeki hedefleri vurabilen Zirkon hipersonik füzelerinin yakında savaş pozisyonuna geçeceğini söyledi. Rusya, denizaltılarını ve su üstü gemilerini Zirkon hipersonik füze sistemleriyle donatmayı planlıyor.

Kaynak: Star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor
Spor

Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene v..
F-35, F-22 ve F-15 sahip ABD ciddi bir sorunla karşı karşıya
Dünya

F-35, F-22 ve F-15 sahip ABD ciddi bir sorunla karşı karşıya

F-35, F-22 ve F-15 gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarına sahip Amerika Birleşik Devletleri, ciddi sorunlar yaşıyor.
ASELSAN'ın ATOM'undan tam isabet
Teknoloji

ASELSAN'ın ATOM'undan tam isabet

Türk savunma sanayiinin başarılı firmalarından ASELSAN'ın hava unsurlarına karşı geliştirdiği akıllı ATOM mühimmatı, artık karada da kullanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay