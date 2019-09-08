Ses duyduğu çalılıklara ateş edince arkadaşının ölümüne neden oldu Uşak'ta domuz avına çıkan iki kişiden biri, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Uşak'ta domuz avına giden şahıs, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşun ile vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, olay Uşak merkeze bağlı Eskisaray köyünde meydana geldi. Köyün İtecik bölgesine domuz avına giden iki arkadaştan Recep A. (33), çalılıkların arasında duyduğu ses üzerine o bölgeye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 65 yaşındaki Ramazan Dinçer olay yerinde hayatını kaybetti. Recep A. bölgeye gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Dinçer'in cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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