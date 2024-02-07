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Ekonomi Servis ücretlerine zam geldi!
Ekonomi

Servis ücretlerine zam geldi!

Yeniakit Publisher
2024-02-07 09:52:00 -
Servis ücretlerine zam geldi!

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. En kısa mesafe 11 bin 960, en uzun mesafe 17 bin 720 lira oldu.

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı.  Şubat ayından geçerli olmak üzere servis ücretleri yüzde 15 zamlandı. 

Zam sonrası 0-3 kilometre olan en kısa mesafe yıllık 11 bin 960 liraya yükseldi. 3-6 kilometre arası 13 bin 180 lira, 6-10 kilometre arası 15 bin 230 lira oldu. 10-15 kilometre arası ise 17 bin 720’ye çıktı. 15 kilometreyi aşan her kilometre için 230 lira ek ödeme yapılacak. NTV'de yer alan habere göre rehber personel ücreti de yüzde 15 zamla 520 liraya çıkarıldı.

Tarife şubat başından itibaren uygulanmaya başlanacak.

"Velileri mağdur etmemek için yüzde 15 yaptık"

Ankara Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk "Maliyetlerimiz gereği yüzde 25 zam yapmamız gerekse de velileri mağdur etmemek için yüzde 15 yaptık." dedi.

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