Servis şoförleri ile toplantı yapıldı Kilis’te, okulların açılmasına kısa süre kala servis şoförleri ile toplantı yapıldı.

Kilis’te, okulların açılmasına kısa süre kala servis şoförleri ile toplantı yapıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacak olması münasebetiyle Kilis sınırları içerisinde öğrenci taşımacılığı yapan şoförleriyle, Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kilis Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı ile müşterek toplantı yapıldı.

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