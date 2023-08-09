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Yerel Servis aracı şarampole yuvarlandı
Yerel

Servis aracı şarampole yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2023-08-09 21:16:00 -
Servis aracı şarampole yuvarlandı

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Olayda 27 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şarampole yuvarlandı

Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

27 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

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Yorumlar

AbdullÂh

Geçmiş olsun....yaralılara ALLÂH acil şifalar versin
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