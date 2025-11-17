  • İSTANBUL
Servet Böcek'ten kahreden haber geldi!

Servet Böcek'ten kahreden haber geldi!

Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesinden iki çocuk ve anne hayatını kaybederken baba Servet Böcek'ten de kahreden haber geldi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

 

Gelen son dakika haberine göre, yoğun bakımda bulunan baba Böcek de hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

 

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın "Dışişleri Tilkisi"nin istifasının ardındaki sır!
Dünya

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

Gazeteci Bekir Atacan yazdı: Moskova’dan, uzun yıllar Rus dış politikasının yüzü olan ve “diplomasinin tilkisi” diye anılan Sergey Lavrov’un..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
