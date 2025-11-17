Servet Böcek'ten kahreden haber geldi!
Türkiye'ye tatil için gelen Böcek ailesinden iki çocuk ve anne hayatını kaybederken baba Servet Böcek'ten de kahreden haber geldi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.
Gelen son dakika haberine göre, yoğun bakımda bulunan baba Böcek de hayatını kaybetti.
