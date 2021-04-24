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Dünya Sert uyarı: Misliyle karşılık veririz
Dünya

Sert uyarı: Misliyle karşılık veririz

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş güçlerinin, terör devleti İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 20:58:00 -
Sert uyarı: Misliyle karşılık veririz

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş güçlerinin, işgalci İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceğini duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir. Kudüslüler ve onların arkasındaki tüm Filistin halkı, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı kirletmesine izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Direniş güçlerinin, terörist İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceği, Filistin halkının da birlik ve bütünlüğüyle düşmanın azmini kıracağı ve saldırı planlarını başarısızlığa uğratacağı vurgulanan açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının direnişi gerektiğinde görevini yapmaktan caydırmayacağı bildirildi.

Terörist İsrail ordusu gece yaptığı açıklamada, Hamas'a ait füze rampaları, yeraltı tünelleri ve bazı hedeflerin savaş uçakları ve tanklarla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada ise, Gazze'den işgalci İsrail tarafına gece boyunca 36 roket ateşlendiğini bunların 6'sının demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu roket saldırılarında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmezken bazı tarım alanlarının ve bir deponun zarar gördüğü belirtilmişti.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, terörist İsrail polisinin 22 Nisan'da Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki müdahalesinde 105, dün ise 20 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrasında Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde Filistinliler ve terörist İsrail askerleri arasındaki arbede günlerdir devam ediyor.

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