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Dünya Sert tepki: Rusya’nın talebine saygısızlık
Dünya

Sert tepki: Rusya’nın talebine saygısızlık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un güvenliğin bölünmezliği ile ilgili mektubuna NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) cevap vermesini “saygısızlık” olarak nitelendirerek, bunu kabul etmeyeceklerini ve ülkelerden ayrı ayrı cevap beklediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:59:00 -
Sert tepki: Rusya’nın talebine saygısızlık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, güvenliğin bölünmezliği ilkesinin anlaşılması ve gerçekleştirilmesi konusunda NATO ve AB’nin Rusya’ya cevabı hakkında açıklamada bulundu.

Lavrov’un 28 Ocak’ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde güvenlik yükümlülükleri ile ilgili mektubuna dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in cevap verdiğini hatırlatan Zaharova, “Alınan belgelerde, doğrudan sorulan soruya somut bir tepki yok. Bunun yerine, güvenliği güçlendirmek için diyaloğa davet ediliyoruz.” dedi.

Lavrov’un mektubunun Avrupa ve Kuzey Amerika’nın 37 ülkesine yazıldığına dikkat çeken Zaharova, mektupta "ulusal nitelikte ayrıntılı bir cevap" beklediklerinin özellikle vurgulandığını söyledi.

“Rusya’nın talebine saygısızlık”

Bunun yerine Rusya’nın başvurmadığı Stoltenberg ve Borrell’in yazı yazdığını dile getiren Zaharova, “Böyle bir adım, talebimize diplomatik kabalık ve saygısızlıktan başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Güvenliğin bölünmezliği ilkesini içeren AGİT ile Rusya-NATO belgelerinde ilgili ülkelerin ve hükümetlerin liderlerinin imzalarını taşıdığını vurgulayan Zaharova, devletlerin AGİT’e ulusal nitelikte katıldığını ve özellikle bu nitelikte başkalarının güvenliği pahasına güvenliklerini artırmamaya söz verdiklerini belirtti.

Zaharova, “Bu nedenle, ‘birbirini idare etmeye’ benzeyen, bu toplu cevabı kabul edemeyiz. Her muhataptan sorumuza ayrıntılı cevap bekliyoruz. Hileye başvurup cevaptan sıyrılmak, Batı’nın AGİT ve Rusya-NATO kapsamında alınan taahhütleri tanımak istemediği ve güvenliklerini Rusya'nın pahasına sağlamaya çalıştıkları anlamına gelir.” değerlendirmesinde bulundu.

“NATO ve AB’nin güvenlikte öncü rol yaklaşımı kabul edilemez”

AGİT’in en üst seviyesinde kabul edilen 1999 Avrupa Güvenlik Şartı ve 2010 Avrupa Güvenlik Deklarasyonu’nda açık ve net bir şekilde “AGİT bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi için hiçbir devletin diğer bir devletler grubuna veya organizasyona birincil sorumluluğunu veremeyeceğinin” ifade edildiğini aktaran Zaharova, NATO ve AB’nin Avrupa-Atlantik’te güvenliğin sağlanmasında öncü rol olmada ısrar ettiğini vurguladı. Zaharova, “Böyle bir yaklaşım bizim için kesinlikle kabul edilemez.” dedi.

Avrupa güvenliğinin bölünmezliği konusunda yeni bir müzakere turunun teklif edildiğini anımsatan Zaharova, bu konularda tartışılacak bir şey olmadığını, mevcut ilkelerin AGİT ve Rusya-NATO belgelerinde yer aldığını vurguladı.

Zaharova, ilgili anlaşmaların koşulsuz ve eksiksiz uygulanması gerektiğini ve bunun için çaba göstereceklerini ifade etti.

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