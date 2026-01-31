  • İSTANBUL
Sert müdahale sonrası itfaiyeciler polisleri öyle bir dağıttı ki! Çil yavrusu gibi dağıldılar
Gündem

Sert müdahale sonrası itfaiyeciler polisleri öyle bir dağıttı ki! Çil yavrusu gibi dağıldılar

Fransa'da grev yapan itfaiyecilere polis müdahale etti. İtfaiyeciler ise sert müdahale sonrası polislere su sıkarak kalabalığı dağıttı.

Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti, itfaiye çalışanlarının çalışma koşullarına ve personel yetersizliğine karşı düzenlediği geniş çaplı protesto eylemine sahne oldu.

Bölgesel İtfaiye ve Kurtarma Servisi binasına yürümek isteyen itfaiyecilere polisin biber gazıyla müdahale etmesi üzerine sokaklarda arbede yaşandı.

Grev yapan itfaiyecilere polis müdahale edince itfaiyeciler polisi su sıkarak dağıttı.

 

 

Çevre yolu trafiğe kapatıldı

Yüzlerce itfaiyecinin katılımıyla gerçekleşen eylemde, çalışanlar üniformalarıyla sokağa çıktı. Şehrin stratejik noktalarından biri olan çevre yoluna çıkan göstericiler, yanlarında getirdikleri araç lastikleriyle barikat kurarak ulaşımı durdurdu. Eylemciler, çalışma koşullarının giderek ağırlaştığını ve personel sayısının hizmet kalitesini düşürecek seviyeye gerilediğini savundu.

 

Bina önünde sert müdahale

Protestoların odağı, çevre yolunun ardından Bölgesel İtfaiye ve Kurtarma Servisi (SDIS) binası oldu. Binanın önünde biriken çöpleri ve araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, idari merkeze girmeye çalıştı. Fransız polisinin, binaya girişi engellemek amacıyla biber gazı kullanması tansiyonu yükseltti.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, müdahale sırasında emniyet güçleri ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

