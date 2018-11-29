Sert açıklama: Rusya haddini aştı

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch, Ukrayna gemilerine saldırarak Rusya’nın sınırı aştığını ve resmi olarak Ukrayna’ya karşı saldırganlık sergilediğin doğruladı.

"Çatışmayı denize taşıdı"

Kiev’de bugün düzenlenen Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda konuşan Yovanovitch, “Pazar günü Rusya sınırı aştı. Şüpheci yetkililer artık bildiğimiz şeyleri reddedemezler…Moskova saldırgan eylemlerini kabul etti, bu Rusya tarafından düzenlenen ilk açık saldırı, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine düzenlenen ilk saldırı. Bu saldırı karada olan çatışmayı denize taşıdı.” dedi.

"Rusya dezenformasyona başvuruyordu"

Rusya’nın kendi siyasi çıkarları takip ederek, hibrit savaş yöntemlerine başvurarak Ukrayna karşı beş senedir yürüttüğü savaşta 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Büyükelçi, “Rusya uyduruk gerekçeler göstererek bu çatışmada yer almadığını anlatmaya çalışıyordu. Uluslararası toplumu, basını ve yabancı yetkilileri yanlış yönlendirmek için Rusya öngörülür bir şekilde dezenformasyona başvuruyordu, farklı yetkililer çeşitli bahaneler buluyordu. Bu konuda karışıklık olmamalı, çünkü gerçekler açıkça görülüyor.” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukuk ihlal edildi"

Kerç Boğazı'nda gerçekleşen saldırıyı değerlendiren Büyükelçi, “Bu tür faaliyetler ve Ukrayna askerlerinin alıkonulması uluslararası hukukunun ihlali... Rusya’yı oluşturduğu durumun daha da kötüleşmesine yönelik adımlara son vermeye ve Ukraynalı askerleri Ukrayna’ya iade etmeye çağırıyoruz.” uyarısında bulundu.

Kaynak: QHA