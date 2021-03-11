Şerrinizi kimseye bulaştırmayın Erdoğan millet ittifakına sert çıktı: Proje yok! Çöp var, tecavüz rezaleti var

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi... Güçlü Türkiye için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye, enerji yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji üretebilecek tüm imkanlarımızla istifade ediyoruz. En büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santralidir. Türkiye’ye nükleer güç santrali kazandırmak için bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı pek çok sıkıntılarla karşılaştık. Bunlardan biri de CHP zihniyetidir.”

Damat kadar taş düşsün başınıza

Eski Bakan Berat Albayrak’la ilgili polemiklere devam eden CHP’yi eleştiren Erdoğan, şunlar söyledi: “Son haftalarda bir şey dikkatimi çekiyor. Özellikle bu CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir.

Rezervi 135 milyar dolara çıkardık

“Biz görevi devraldığımızda IMF’ye borç 23,5 milyar dolardı. CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizin şu anda sözcünüz hazinede çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ve Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Enerjide bizim bir tane ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. Berat Bey’in görevde olduğu dönemde 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık. 1 tanesini daha alıyoruz. Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı.”

Siz çöpleri, tacizleri bitirin

“Hizmet için varız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletimize layık olduğu hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayanlar olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Şahsımıza, ailemize, çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı tebessümle takip ediyoruz. Kamuoyunun önüne bir projeyle çıkamıyorsanız ülkenin enerjisini boşa heba etmeyin. Şerrinizi kimseye bulaştırmayın. 2023 seçimlerinde de vizyonda, hedefte, projede kendimizle yarışmaya devam ederiz. CHP’nin kendi iktidarı için referans verdiği belediyelerindeki görüntüler hiç de iç açıcı değildir. Bugün yeniden ülkemizin çeşitli şehirlerinde çöp yığınları görüyoruz, tankerlerin ardında oluşan su kuyrukları görüyoruz, su altıda kalan işyerleri binalar görüyoruz, yetersiz toplu taşıma nedeniyle üst üste yığılmış insan manzaraları görüyoruz. Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden gelenlerin millete hizmet gibi davası olamaz.”