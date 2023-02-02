‘Serok Ahmet’ hendekçiler için sabaha kadar ağlamış

Altılı masayı oluşturan partilerin HDP’ye gizli ortak muamelesi yapmaları yüzünden olsa gerek, masa üyesi partilerin teröre ilişkin akıl almaz tutum ve açıklamaları dikkat çekiyor. Hendek operasyonları sırasında teröristlere ilişkin yaptığı açıklamada “arkadaşlar” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri dün gibi taze. Masanın ikinci büyük partisi İP’in Genel Başkanı Meral Akşener’in teröre yardım yataklıktan hapiste bulunan Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesi gerektiği yönündeki sözleri de öyle. Anayasa’nın ilk 4 maddesini kaldıracaklarını duyuran DEVA Partisi, SP Lideri Temel Karamollaoğlu dahil altılı masanın tüm ortaklarının düşünceleri aynı doğrultuda. Ancak arşivlerde duran bir bilgi var ki, dönemin başbakanının hendek operasyonu başladığında teröristler için sabaha kadar ağladığı gerçeğini hatırlatıp, “Türkiye’yi Allah korumuş” dedirtiyor. Karar Gazetesi yazarı Vahdettin İnce, Sare Davutoğlu’ndan öğrendiği bilgide, PKK’ya yönelik Hendek operasyonlarının başladığı gece dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun sabaha kadar ağladığını söylemiş, Davutoğlu cephesinden bu konuda en küçük bir itiraz ya da tekzip gelmemişti. Üstüne üstlük aynı konuyu o dönemde Milat Gazetesi’nde yazan Sadullah Özcan da köşesine taşımış, yine itiraz gelmemişti. Vahdettin İnce de Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde “gölge kabine” olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanları arasına alınarak ödüllendirildi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Sadullah Özcan, Vahdettin İnce’nin sözlerini alıntıladığı yazısına itiraz ve tekzip gelmediğini belirterek, şunları söyledi: “Sükut ikrardan gelir. Ben bunun Davutoğlu’nun kuracağı parti adına Güneydoğu’ya yönelik bir mesaj olarak görüyorum. Daha sonra bir araya gelerek kurdukları altılı masanın terörle arasına mesafe koymadığı ve bu konuda odak olduğu için kapatma davası açılan HDP’ye gizli ortak muamelesi yapmalarından da bu meseledeki düşüncelerinin anlaşıldığını düşünüyorum.”