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Sağlık
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Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

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Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

Vitamin eksikliği için bilinçsiz şekilde kullanılan vitamin takviyeleri ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Işık ise vitamin ve mineral takviyesini sıklıkla kullananlar karşı uyarılarda bulundu.

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Foto - Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

Son dönemlerde yoğun iş temposuyla çalışanların kullandığı, sosyal medyada da popüler hale gelen magnezyum ve bazı gıda takviyelerinin bilinçsiz kullanımına uzman yönelik isimlerden uyarı geldi.

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Foto - Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Işık, D vitamini, Omega 3, B12 ve magnezyum kullanımının son dönemlerde arttığını ancak bilinçsiz kullanıldığına değinerek, "İç hastalıkları polikliniğinde sıklıkla karşılaştığımız hasta grubudur. Vitamin ve mineraller vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli mikrobesinlerdir ancak günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile vitamin ve mineral eksikliklerine daha sık rastlamaktayız. Özellikle gençler arasında sosyal medya nedeniyle gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var. En sık gördüklerimiz; magnezyum, D vitamini, Omega 3, B12 vitamin takviyeleri sıklıkla, bilinçsizce kullanılmakta. Hekim kontrolü olmadan alınan gıda takviyelerinin birçoğu karaciğer yetmezliğine kadar götürebilen tablolara yol açabilmekte" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

İLAÇLARLA DEĞİL BESİNLERLE KARŞILANMALI Kişilerin vitamin ve mineral ihtiyaçlarının öncelikli besinlerden karşılanması gerektiğini vurgulayan Uzman Dr. Sibel Işık, "Bazı vitaminler özellikle yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri vücutta birikebilme özelliğine sahiptir, vücutta toksisiteye yol açabilmekte. Böbrek yetmezliği, böbrek sorunlarına, D vitamininin fazlası hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üzerine çıkması durumu) ve böbrek taşlarına bunun dışında uyku sorunlarına, kalpte ritim bozukluklarına, mide, bağırsak sorunlarına kadar yol açabilir. Belli periyotlarla da takviyeleri kullanırken testlere ihtiyacımız var. Fazla kullanımının hepsi karaciğer toksisitesi (karaciğerin toksik maddelere maruz kalarak hasar görmesi) böbrek yetmezliği nedeniyle hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir" ifade etti.

#4
Foto - Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT Magnezyum eksikliği ile sıklıkla karşılaştıklarını belirten Uzman Dr. Işık, "Hücre içi kullanılan form gerçekten birçok hastamızda eksik oluyor. Magnezyum tuzları farklı amaçlarla kullanılıyor. Vücudumuzda kas ağrılarınız ya da enerji azlığımız varsa magnezyum tuzların malat formunu tercih ediyoruz. Uykuyla ilgili problemlerde bisglisinat formunu tercih ediyoruz, kabızlıkla ilgili sitrat formunu tercih ediyoruz. Sağlıkla beslenirsek vitamin ve minerallerin eksikliği vücudumuzda olmaz. Hareketsizlik, doğru beslenmeme, beslenme alışkanlıklarımızın bozulması bu vitamin eksikliklerine yol açıyor.

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Foto - Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

Bir magnezyum çılgınlığı var diyebiliriz. Sıklıkla hastalar, ‘Çok halsizim, sabahları uyanmada güçlük çekiyorum, eski enerjim yok’ gibi şikayetlerle geliyor. Kan düzeyi normalse vitamin ve mineral vermiyorum. Kan düzeyini düşük saptadıysam uygun dozda ve uygun sürede tedaviye başlıyorum. Özellikle gençlerde sıklıkla bu vitamin eksiklikleriyle ilgili takviye aldıklarını ‘Şu kullanıyormuş, şuna iyi gelmiş’ diye duyuyorum. K vitamini kullanımı kanama riskini arttırabilir. Eşlik eden hastalıklar mutlaka sorgulanması gerekiyor" dedi.

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