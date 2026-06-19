Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Işık, D vitamini, Omega 3, B12 ve magnezyum kullanımının son dönemlerde arttığını ancak bilinçsiz kullanıldığına değinerek, "İç hastalıkları polikliniğinde sıklıkla karşılaştığımız hasta grubudur. Vitamin ve mineraller vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli mikrobesinlerdir ancak günümüzde beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile vitamin ve mineral eksikliklerine daha sık rastlamaktayız. Özellikle gençler arasında sosyal medya nedeniyle gereksiz ve bilinçsiz bir vitamin kullanımı var. En sık gördüklerimiz; magnezyum, D vitamini, Omega 3, B12 vitamin takviyeleri sıklıkla, bilinçsizce kullanılmakta. Hekim kontrolü olmadan alınan gıda takviyelerinin birçoğu karaciğer yetmezliğine kadar götürebilen tablolara yol açabilmekte" ifadelerini kullandı.