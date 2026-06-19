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İSLAM Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor
İSLAM

Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

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Diyanet duyurdu! 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığından önemli bir açıklama geldi. Diyanet, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.

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