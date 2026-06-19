Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınav sürecinde ebeveynlerin tutumunun da öğrenciler üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Üstüner, ailelerin destekleyici ve sakin bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Üstüner, "Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarını başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmaları çok önemlidir. 'Komşunun çocuğu şu kadar net yapıyor' ya da 'Sen daha çok çalışmalıydın' gibi cümleler öğrencinin motivasyonunu artırmaz, aksine kaygısını güçlendirebilir. Ailelerin çocuklarına güven veren, yanında olduklarını hissettiren ve sınav sonucundan bağımsız olarak değerli olduklarını hatırlatan bir tutum içinde olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.