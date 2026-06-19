  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeybekci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret etti... Kıl payıyla CHP’nin kazandığı ilde şaşırtmayan görüntüler! Kendi yollarını kendileri temizledi Uzman isimden uyarı! Bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor! Söylemeden önce iki kere düşünün! İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler! Milyonlar şaşkına döndü! WhatsApp Türkiye’de paralı oldu: İşte ücreti Yer altından servet çıktı: 5 kilometre derinlikteki bu sürprizi kimse beklemiyordu TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı Beklenmedik tercih sonrası... Transfer planları sil baştan! Fenerbahçe'de tüm planlar çöpe gitti Gram altın güne kayıpla başladı: İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları Peki siz hangisini kullanıyorsunuz? Katı sabun mu, sıvı sabun mu?
Eğitim
7
Yeniakit Publisher
Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir uyarısı geldi.

#1
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner üniversite sınavına bir gün kala öğrencilerin yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine dinlenmeye, zihni rahatlatmaya ve sınav gününe dengeli bir şekilde hazırlanmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınava bir gün kala öğrencilerin yeni bilgiler öğrenmeye çalışmasının kaygıyı artırabileceğini belirten Üstüner, "Üniversite sınavına bir gün kala yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine dinlenmeye ve zihni rahatlatmaya odaklanmak önemlidir. Bu süreçte öğrencinin kendisini eksik hissetmesine neden olacak yoğun çalışma programlarından uzak durması gerekir. Amaç son gün daha fazla bilgi yüklemek değil, sınav gününe zihinsel olarak hazır girmektir" dedi.

#3
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınavdan önce uyku düzeninin korunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Psk. Üstüner, "Öğrenciler sınavdan önceki gece alışık oldukları uyku saatine mümkün olduğunca sadık kalmalıdır. Çok erken yatmaya zorlamak ya da geç saatlere kadar uyanık kalmak uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dengeli beslenmek, ağır yiyeceklerden kaçınmak ve gün içinde bedeni yormayacak kısa yürüyüşler yapmak sınav öncesi rahatlamaya katkı sağlayabilir" diye konuştu.

#4
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Üstüner, sınavdan önce dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Uyku düzeninizi bozmayın. Dengeli beslenmeye özen gösterin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Kısa yürüyüşler ve nefes egzersizleri yapın. Sınav kaygısının normal olduğunu unutmayın. Kaygı tamamen yok edilmesi gereken bir duygu değildir. Belirli düzeyde kaygı, öğrencinin dikkatini toplamasına yardımcı olabilir. Ancak kaygı yoğunlaştığında nefes egzersizleri, kısa molalar ve olumlu iç konuşmalar destekleyici olabilir."

#5
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınav sürecinde ebeveynlerin tutumunun da öğrenciler üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Üstüner, ailelerin destekleyici ve sakin bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Üstüner, "Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarını başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmaları çok önemlidir. 'Komşunun çocuğu şu kadar net yapıyor' ya da 'Sen daha çok çalışmalıydın' gibi cümleler öğrencinin motivasyonunu artırmaz, aksine kaygısını güçlendirebilir. Ailelerin çocuklarına güven veren, yanında olduklarını hissettiren ve sınav sonucundan bağımsız olarak değerli olduklarını hatırlatan bir tutum içinde olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Uzman isim tek tek anlattı: Sınava bir gün kala yeni konu öğrenmeye çalışmak kaygıyı artırabilir

Sınav sonucunun öğrencinin kişiliğini, başarısını ya da gelecekteki potansiyelini tek başına belirlemediğini belirten Üstüner, "Unutulmamalıdır ki bir sınav sonucu kişinin değerini belirlemez. Öğrencilerin sınava ellerinden gelen hazırlığı yapmış olmanın bilinciyle girmeleri, kendilerine güvenmeleri ve sınavı hayatlarının tek belirleyicisi olarak görmemeleri gerekir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden Batı Yaka’daki yerleşimci terörüne kınama

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları; Ramallah'ın kuzeyindeki..
Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!
İSLAM

Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, yaklaşan Aşure günü ve Kerbela'ya dikkat çekilerek, başta Gazze ve F..
Güneş ve Ay aynı karede!
Yaşam

Güneş ve Ay aynı karede!

Van’da gün batımına yakın saatlerde Güneş ve Ay’ın aynı karede belirmesiyle gökyüzünde etkileyici görüntüler oluştu...
Koç'un sırtı daha da kalınlaştı
Gündem

Koç'un sırtı daha da kalınlaştı

CHP’ye açık açık destek veren, iktidara parmak sallamaktan çekinmeyen, Cumhurbaşkanı’nın yanında elini cebine atacak kadar hadsizleşen, mill..
Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması
Gündem

Ali Babacan'dan "ortak aday" açıklaması

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için DEVA Partisi'ni kuran ancak soluğu CHP'nin masasında alan Ali Babacan "ortak aday" ile i..
Antalya’da korkutan deprem
Gündem

Antalya’da korkutan deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23