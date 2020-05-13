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Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi

Solcu olduğu bilinen oyuncu Sermiyan Midyat'ın gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'a dayak attığı iddiasının ayrıntıları şoke etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından 'kadına şiddet' duyarı kasan sol medya, üç maymunu oynayarak ikiyüzlülüğün kitabına yeni bir not daha düştü. Öte yandan Sermiyan Midyat darp raporu alarak kesik elinin fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 00:55:00 - 2020-05-13 01:18:13
Sermiyan Midyat'tan 'kadın oyuncuya dayak' iddiası! Solak medya olayı görmezden geldi

Solcu olduğu bilinen oyuncu Sermiyan Midyat'ın gayrimeşru ilişki yaşadığı oyuncu Sevcan Yaşar'a dayak attığı iddia edildi.

Kendisinden 16 yaş büyük Sermiyan ile gayrimeşru ilişkisini sonlandırmak istedikten sonra darp gördüğünü söyleyen Sevcan Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti birbirlerine şiddet uyguladıkları iddiasıyla Emniyete gidip karşılıklı şikayetçi olmuşlardı. Karşılıklı suçlamaların devam ettiği olayda Yaşar, Tuba Kalçık'a, Sermiyan Midyat hakkında, "Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı" dedi.

"Beni tekmeledi, kapının önüne attı"

Sevcan Yaşar konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim.

4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı. Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı."

"Beni darp edilmiş halde kapıcı buldu"

Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı. Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi.

"Beni tehdit etti"

Semiyan şiddete karakolda da devam etti. Polislere bile saldırdı, beni 'Şikayetçi olmayacaksın' diyerek tehdit etti. O anlar karakoldaki güvenlik kameraları sayesinde kayıt altına alındı.

"Hala uyuyamıyorum"

Sermiyan her zamanki gibi bu yaşananları inkar edebilir ama üstüne basa basa söylüyorum, gerekli tüm deliller ve görüntüler avukatımda var. Vücudumdaki ağrılardan dolayı hala uyuyamıyorum. "

Sermiyan Midyat darp raporu aldı

Önceki gün Uçankuş'ta yer alan habere göre, Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar'ın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncudan şikayetçi olmuştu. Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını çekti.

Sol medya ikiyüzlülüğünün kitabını yazmaya devam ediyor

"Bendense her suçu işlemesi mübahtır" anlayışıyla hareket eden sol medya, solcu olduğu bilinen Sermiyan Midyat'ın kadına şiddet uyguladığı iddia edilen olaya dut yemiş bülbül gibi sessiz kaldı. 

Her gün haberlerle 'kadına şiddet' duyarı kasarak yaygara koparan solak medya, üç maymunu oynayarak ikiyüzlülüğün kitabına bir not daha düştü.

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