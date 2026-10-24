Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Eski Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildi.
Fon soruşturmasında her geçe gün yeni gelişmeler yaşanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski daire başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Çete'nin malvarlığı işlemlerine yönelik tedbir alınması da istendi.
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