Serkan Taranoğlu kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Danışmanık görevine Serkan Taranoğlu atandı. 2012 yılında TOBB Başkan Danışmanı olan Serkan Taranoğlu kimdir? Serkan Taranoğlu nereli?

Serkan Taranoğlu kimdir?

Serkan Taranoğlu, 1994 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan hemen 3 yıl sonra 1997 yılında Başbakanlık danışmanı oldu. 2004 yılına kadar bu görevini yürüten Taranoğlu, daha sonra bir internet sitesinde köşe yazarlığına başladı. 2012 yılında TOBB Başkan Danışmanı olan Taranoğlu, aynı zamanda Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı sıfatını taşıyor. Serkan Taranoğlu, İşkadını Nadire İçkale'nin yeğeni Yonca Eke ile 2014 yılında nişanlanmış.