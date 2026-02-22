Serkan Özbalta kritik maç öncesi uyardı: Rakip kim olursa olsun biz sahada kalacağız

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynana maçta Serikspor'u mağlup eden Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, üç maçın olduğu yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "İster istemez bu süreçte her takımda olduğu gibi oyuncuların üzerinde bir yorgunluk birikebiliyor, biz de bunu tüm oyuncularımızı kullanarak yaymaya çalıştık” dedi.

Özbalta, “Takımın büyük bölümünde bu yorgunluğu hissedebildik. Ayrıca bugün zemin de bizi zorladı, oldukça ağır bir saha vardı. Bunun dışında galibiyet almak güzel. 1-0 öne geçtiğimiz maçta bir dalgınlık sonucu penaltı pozisyonu yaşandı. Bana göre hafif bir itmeydi ve genelde bu tür itmeler penaltı olarak değerlendirilmiyor. Ama buna rağmen kalecimizin kurtarışıyla üstesinden geldik ve sonrasında tekrar oyuna dönerek ikinci golü bulduk ve ikinci yarıda farkı açarak istediğimiz şekilde bir karşılaşmayı tamamladık. Bu haftayı böyle bitirmek istiyorduk ve bunu başardık. Yarın oynanacak Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor maçının sonucu hem moral hem de cumartesi günü oynayacağımız rakibimizin hazırlığı açısından önemli olacak. Ancak rakibimiz skor ne olursa olsun bize karşı ciddi bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Bizim için önemli olan sahada kalmak, oyunun içinde kalmak. Çünkü saha dışına çıktığımız anda istenmeyen durumlar yaşanabilir, bu nedenle disiplinimizi korumalıyız. Allah'ın izniyle bu tür önemli maçların üstesinden gelebilecek karaktere ve iş ahlakına sahip bir oyuncu grubumuz var. Bu karşılaşmada gösterdikleri duruş, ciddiyet ve mücadele için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca bu galibiyeti Erzurum şehrine ve taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.