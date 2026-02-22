Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

EDİRNEVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Edirne Valiliği tarafından taşkın riskine karşı yapılan açıklamada, "DSİ ekiplerimiz, gece-gündüz demeden ilimiz genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Nehir yataklarında temizlik ve güçlendirme çalışmaları titizlikle yürütülürken, su seviyeleri anlık olarak takip edilmekte, riskli bölgelerde gerekli tüm önlemler hızla hayata geçirilmektedir. Meriç İlçesi Küplü, Subaşı ve Kadıdondurma köyleri yerleşim alanlarının taşkın sularından korunması amacıyla pompajlı tahliye çalışmaları yürütülmekte; Tunca Nehri boyunda bulunan yerleşim yerlerine su girişini engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ayrıca Değirmenyeni Köyü Gölbaba mevkiinden köye su girişi, yol üzeri kapatılarak kontrol altına alınmıştır. Muhtemel taşkınlara karşı sahadaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görev başındadır. Vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi. / kaynak: haber7