Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Günlerdir yağan karların erimesi ve Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi yüzünden, Edirne'de kırmızı ve turuncu alarm verildi.

#1
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Turuncu alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi 1273 metreküp/saniye; 'kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nin debisi 201 metreküp/saniyeye çıktı.

#2
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesimindeki debisi de turuncu seviye olan 544 metreküp/saniyeye yükseldi.

#3
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Su seviyesinin yükselmesi ile Tunca Nehri taşarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nin kısmen su altında kalmasına neden oldu, bölgeye girişler kapatıldı. İki gün boyunca etkili olan taşkının ardından nehir debileri düşüşe geçti.

#4
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

DEBİLER YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ Son yağışla birlikte kentte gece saatlerinden itibaren nehir debileri yeniden artışa geçti. Tunca Nehri'nde dün 144 metreküp/saniyeye kadar gerileyen debi, Bulgaristan ve Edirne'de etkili olan sağanak sonrası yeniden yükselerek saat 14.00 itibarıyla 212 metreküp/saniyeye çıktı. DSİ, 'kırmızı alarm' uyarısı verdi. 1042 metreküp/saniyeye gerileyen Meriç Nehri'nin debisi de saat 14.00 itibarıyla 1260 metreküp/saniye olarak ölçüldü ve 'turuncu alarm' uyarısında bulunuldu. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesimindeki debi de turuncu seviye olan 537 metreküp/saniyeye yükseldi.

#5
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI, KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI Tunca Nehri'nde yaşanan taşkın, bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kent merkezine bağlı Değirmenyeni ve Büyükdöllük köyleri arasındaki yol ulaşıma kapanırken, DSİ ekipleri tarafından bölgede toprak yığılarak önlem alındı. Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprüler de güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

#6
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Taşkın suyu ile kaplanan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu Sarayiçi'nde de giriş ve çıkışlar halen sağlanamıyor. Tarihi yarımada hala su altında bulunuyor.

#7
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

MERİÇ NEHRİ'NİN BAZI KESİMLERİ DE TAŞTI Turuncu alarm verilen Meriç Nehri'nde su, bazı bölgelerde yatağından çıkarak taşkına neden oldu. Kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar yaşandı. Meriç ilçesine bağlı Alibey- Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları trafiğe kapandı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

#8
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

SUBAŞI BELDESİNDE SEDDE PATLADI Meriç ilçesi Subaşı beldesinde de çeltik sahaları su altında kaldı. Beldede, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını önlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

#9
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

Bölgede sabah saatlerinde sedde patladı, su geniş bir alana yayıldı. Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, kendisinin de ekiplerle birlikte sahada olduğunu, vatandaşların nehrin geçtiği bölgelerden uzak durması gerektiğini söyledi.

#10
Foto - Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı!

EDİRNEVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Edirne Valiliği tarafından taşkın riskine karşı yapılan açıklamada, "DSİ ekiplerimiz, gece-gündüz demeden ilimiz genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Nehir yataklarında temizlik ve güçlendirme çalışmaları titizlikle yürütülürken, su seviyeleri anlık olarak takip edilmekte, riskli bölgelerde gerekli tüm önlemler hızla hayata geçirilmektedir. Meriç İlçesi Küplü, Subaşı ve Kadıdondurma köyleri yerleşim alanlarının taşkın sularından korunması amacıyla pompajlı tahliye çalışmaları yürütülmekte; Tunca Nehri boyunda bulunan yerleşim yerlerine su girişini engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ayrıca Değirmenyeni Köyü Gölbaba mevkiinden köye su girişi, yol üzeri kapatılarak kontrol altına alınmıştır. Muhtemel taşkınlara karşı sahadaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görev başındadır. Vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi. / kaynak: haber7

